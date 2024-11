Droga até em creme de cebola: Aeroporto JK barrou embarque de 98 kg de pó

Apenas este ano, no Aeroporto Internacional de Brasília, 98 quilos de cocaína foram apreendidos com passageiros ou em pertences de quem transitava pelo local. A quantidade coloca o DF entre as quatro unidades de Federação em que mais houve apreensões da droga durante os primeiros nove meses do ano. No ano passado, esse número foi de 54,4 quilos, entre janeiro e outubro, segundo a Receita Federal.

A capital federal perde apenas para os aeroportos de Guarulhos, em São Paulo; Galeão, no RJ; de Fortaleza, no CE; e de Viracopos, em SP.

Um dos casos mais recentes registrados no Aeroporto JK foi o de um homem de 29 anos em um voo com destino a Orly, na França, flagrado com aproximadamente 5 kg de cocaína na bagagem. O entorpecente estava escondido nas laterais da mala.

Já em setembro, um passageiro de 32 anos, natural da Malásia, foi preso transportando 4,1 kg de cocaína na bagagem. Durante uma fiscalização de um voo com destino a Lisboa, Portugal, agentes aduaneiros identificaram irregularidades em uma bagagem. Diante da suspeita, e em cooperação com a Polícia Federal, o dono da mala foi identificado e conduzido para uma inspeção mais detalhada.

Em frente aos agentes, ele abriu a mala. Na bagagem, foram encontrados sacos plásticos lacrados contendo um pó branco, envolvidos em papel carbono e embalados em camisas sociais. Uma amostra da substância encontrada foi submetida a um teste rápido com reagente químico, que indicou resultado positivo para cocaína.

Toda a ação foi filmada. Veja:

Fiscalização

Auditor da Receita Federal, Berner Silva explica que o Aeroporto de Brasília é utilizado como uma forma de “tentar despistar” a fiscalização. Por ser um terminal que faz conexões com a maioria das capitais brasileiras e tem vôos diretos para a Europa, traficantes utilizam a rota a fim de tentar “levantar menos suspeitas”.

“Por exemplo, se um passageiro sai direto da Colômbia — um país que é um dos maiores produtores de cocaína — para a Europa, a suspeita é muito grande. Então, eles tentam amenizar essas suspeitas fazendo a droga passar por outros aeroportos”, afirma.

O auditor ainda diz que o vôo mais utilizado para este tipo de crime, no Aeroporto de Brasília, é o Brasília – Lisboa. A criação de um fundo falso em malas é a forma mais comum que os criminosos tentam passar com as drogas.

Porém, Berner afirma que a Receita e a Polícia Federal contam com um sistema avançado de monitoramento. “Temos um trabalho de inteligência muito eficiente. Rotineiramente, a gente analisa o perfil de cada passageiro. Utilizamos um sistema de cruzamento de dados para identificar aqueles com maior risco de estarem com bagagem suspeita; escaneamos as malas, tanto as de mão quanto as despachadas”.

“Ainda temos dois cães de faro que atuam apenas no Aeroporto de Brasília — o Bruce e o Rocky — e nos ajudam na verificação das passagens e dos passageiros. Temos também os narcotestes, que confirmam ou descartam a composição de um material suspeito”.

Outras apreensões

Em setembro, uma mulher de 51 anos foi presa após tentar embarcar com 2,3 kg de cocaína. A droga estava escondida no fundo falso da mala que carregava e foi encontrada após ela ser selecionada para um “inspeção rotineira de inteligência, que identifica passageiros desconfiados”.

Já em outubro, um jovem de 19 anos foi alvo da Receita Federal. Ela estava com mais de oito quilos de cocaína e tentou esconder a droga em embalagens de creme de cebola.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Mala da mulher detida com 2,3 kg de cocaína Divulgação/ Receita Federal 2 de 4 Mulher tenta viajar com cocaína escondida em caixa de creme de cebola Reprodução 3 de 4 Mulher com cocaína nas pernas presa em agosto Receita Federal 4 de 4 Em uma atuação conjunta, a Receita e a Polícia Federal apreenderam, nesta terça-feira (6/8), cerca de 4,3 kg de cocaína em uma bagagem no Aeroporto de Brasília Receita Federal/ Divulgação

Quem for pego com drogas tentando embarcar em vôo internacional pode ser enquadrado no crime de tráfico internacional de drogas. A pena é de reclusão de 5 a 15 anos.