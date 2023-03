Droga avaliada em R$ 1 milhão é apreendida em encomendas enviadas por Correios

Vinte quilos de cocaína, mil comprimidos de ecstasy, porções de haxixe e tabletes de maconha foram apreendidos na manhã desta terça-feira (7) no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios, na altura da cidade de Simões Filho. A identificação dos entorpecentes resultou de uma ação realizada por equipes da Coordenação de Narcóticos do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e do canil da Coordenação de Operações Especiais (COE), da Polícia Civil da Bahia. Disfarçados em encomendas comuns, o volume total dos entorpecentes detectados pela polícia está avaliado em R$ 1 milhão.

A localização pontual da droga contou com o faro apurado das cadelas Jade, Laika e Sonic. Os pacotes estavam disfarçados em brinquedos, caixas de som e presentes. “É mais uma ação importante de combate ao tráfico de drogas no ciclo operacional desenvolvido pela Polícia Civil da Bahia. Vamos agora investigar os remetentes e os destinatários, e descobrir para onde essas drogas iriam”, explicou o delegado titular da 1ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, delegado Yves Correia.

Todo o material apreendido será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para ser periciado. A ação, primeira deste ano, faz parte de uma parceria contínua com a área de segurança da Empresa de Correios e Telégrafos.