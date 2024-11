Drogado, pastor tenta matar a esposa com faca e acaba preso

O pastor evangélico Maycon Gomes foi preso na noite deste sábado (2) acusado de tentar matar a esposa, Claudia Elisangela Silva de Souza, 52, com um golpe de faca no bairro do Bosque, em Rio Branco. O caso foi registrado pela Polícia Militar e será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

De acordo com informações da polícia, o pastor chegou em casa visivelmente alterado, aparentando estar sob o efeito de álcool e drogas. Após uma discussão com Claudia Elisangela, ele teria desferido um golpe de faca no braço esquerdo da mulher e a agredido com socos no rosto. Toda a cena ocorreu na frente do filho da vítima, que tem necessidades especiais.

Segundo testemunhas, Claudia tentou escapar do agressor durante várias horas, mas era impedida pelo marido. Em um momento de descuido dele, ela conseguiu sair do apartamento e, gravemente ferida, caiu na calçada da Rua Francisco Mangabeira, onde pediu socorro a pedestres. Sangrando muito e acompanhada pelo filho, ela foi auxiliada por moradores, que rapidamente acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe do Samu atendeu Claudia Elisangela no local e a encaminhou ao pronto-socorro em estado estável, apesar da grande perda de sangue. O filho da vítima, que estava visivelmente abalado e também com manchas de sangue, foi acolhido por uma vizinha, que cuidou do menino até a chegada de familiares.

No momento da prisão, Maycon Gomes foi encontrado no apartamento com a faca em mãos, ainda sujo de sangue. Ele foi detido e levado à DEAM, onde o caso será analisado e as medidas legais cabíveis serão tomadas.

