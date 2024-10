Drogas são apreendidas em Teixeira de Freitas

Policiais militares da 87ª CIPM detiveram um homem e apreenderam drogas em Teixeira de Freitas, na sexta-feira (11).

A primeira ocorrência se deu às 11h, quando guarnições avistaram um homem em atitude suspeita, a bordo de uma motocicleta, no bairro de São Lourenço. Ao perceber a presença policial, o suspeito acelerou e fugiu. Durante a perseguição, o indivíduo descartou uma sacola que, posteriormente, foi encontrada pela guarnição. O material continha 64 pinos de cocaína, totalizando aproximadamente 50 gramas.

A segunda ocorrência foi registrada à noite, por volta das 22h, nas margens da BR 101, no bairro São José. Durante patrulhamento, os policiais notaram dois homens em atitude suspeita. Um deles estava manipulando um plástico preto retirado de uma embalagem de doces. Ao perceber a aproximação da guarnição, o homem tentou esconder o objeto, enquanto o outro fugiu do local. Com o suspeito foram encontradas 25 pedras de crack, dois papelotes de cocaína e R$194,50 em espécie.

O homem e todo material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia da cidade.