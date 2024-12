Drones misteriosos em Nova Jersey intrigam autoridades e população

Drones não identificados foram avistados nos céus de Nova Jersey, nas proximidades de Nova York, gerando inquietação entre a população local e as autoridades, incluindo a Casa Branca. O Pentágono esclareceu que os objetos não pertencem às forças armadas dos Estados Unidos, refutando também a teoria do deputado Jeff Van Drew, que sugeriu que os drones poderiam ser oriundos de uma “nave-mãe” iraniana no Atlântico. O congressista Chris Smith também se manifestou, pedindo esclarecimentos ao Pentágono sobre os avistamentos, que têm ocorrido em áreas sensíveis de Nova Jersey.

Em resposta, o Pentágono negou as alegações de Van Drew, afirmando que a investigação preliminar não aponta para a presença de qualquer entidade estrangeira ou rival na região. Desde o dia 18 de novembro, foram registrados diversos avistamentos, totalizando 49 ocorrências apenas no último domingo. As imagens dos drones têm circulado nas redes sociais, aumentando a preocupação entre os moradores. A Casa Branca e o FBI estão cientes da situação e estão conduzindo investigações sobre os relatos.

Alguns dos avistamentos foram registrados nas proximidades de uma instalação de pesquisa militar e do campo de golfe de Donald Trump em Bedminster. A deputada estadual Dawn Fantasia contestou as informações fornecidas pelo Pentágono, destacando que os drones possuem um diâmetro de 1,8 metro, operam de forma coordenada e voam com as luzes apagadas, o que levanta ainda mais questões sobre sua origem e propósito.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias