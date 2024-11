Drones não identificados são detectados perto de bases da Força Aérea dos EUA na Inglaterra

A Força Aérea dos Estados Unidos anunciou a detecção de pequenos drones na semana passada, em áreas próximas a três bases militares localizadas no leste da Inglaterra. As bases afetadas são RAF Lakenheath, RAF Mildenhall e RAF Feltwell. Os drones foram observados e monitorados, mas não houve qualquer impacto significativo para os moradores da região ou para a infraestrutura das bases. Apesar da presença dos drones, a Força Aérea não conseguiu identificar quem estaria por trás dessas atividades. A situação está sendo acompanhada de perto, com a instituição reafirmando seu compromisso em manter a segurança das instalações e do pessoal que nelas atua. As autoridades locais também estão sendo envolvidas nas ações de monitoramento.

A presença de drones em áreas militares levanta preocupações sobre a segurança e a privacidade, especialmente em locais estratégicos como as bases da Força Aérea. A situação é tratada com seriedade, e as medidas necessárias estão sendo implementadas para evitar qualquer tipo de incidente. A Força Aérea dos EUA continua a trabalhar em colaboração com as autoridades locais para garantir que o espaço aéreo permaneça seguro.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA