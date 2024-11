Dropbox vai despedir mais de 500 pessoas

O CEO da Dropbox, Drew Houston, anunciou que a empresa demitirá 20% de sua força de trabalho, o que afetará aproximadamente 528 funcionários. Em uma carta destinada aos colaboradores, Houston explicou que a medida visa aumentar a eficiência da empresa em áreas onde houve investimentos excessivos.

Houston afirmou que assume total responsabilidade pela decisão e pelas condições que levaram a ela, expressando sinceras desculpas aos afetados. Segundo ele, o mercado está em rápida transformação, com investidores aplicando centenas de milhões de dólares no setor. Para Houston, isso reforça a oportunidade de crescimento para a Dropbox e a necessidade de agir com maior urgência e investimentos mais agressivos, conforme publicado pelo TechCrunch.



