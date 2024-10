Duas crianças morrem após comerem doce envenenado com chumbinho no RJ

Um menino de 6 anos e outro de 7 morreram após comerem um bombom envenenado com chumbinho em escola no Rio de Janeiro. Eles ingeriram o veneno na semana passada, o mais velho, acabou morrendo no mesmo dia, depois de uma parada cardiorrespiratória, enquanto o mais novo faleceu nesta quarta-feira (9), Hospital Miguel Couto. A perícia da Polícia Civil confirmou o envenenamento por chumbinho nesta quinta (10).

A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro está em busca da mulher suspeita de entregar os bombons com chumbinho às crianças.

“Essa mulher teria passado de moto e parado, encontrado as crianças e oferecido bombons. A gente está agora em busca de imagens para identificar esse momento do oferecimento desse bombom e a ingestão pelas crianças”, explicou o delegado Marcos Henrique Alves.