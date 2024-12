Duas mulheres são mortas a tiros no município de Fátima, interior da Bahia

Um crime bárbaro chocou a população de Fátima, no interior do estado, a cerca de 340 km de Salvador. Isso porque duas mulheres foram mortas a tiros na madrugada deste domingo (15).

Os assassinatos das vítimas, identificadas como Maiza Almeida dos Santos e Estela Reis Santos, ocorreram na Rua do Galão e a Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com a prefeitura de Fátima, o crime se enquadra em feminicídio, mas ainda não há detalhes sobre a autoria ou a motivação das execuções.

NOTA DA PREFEITURA:

“A Prefeitura de Fátima manifesta seu profundo pesar pela morte de Maiza Almeida dos Santos e Estela Reis Santos, duas mulheres vítimas de feminicídio, um crime de violência extrema que nos enche de dor e indignação. Neste momento de luto, nos solidarizamos com as famílias e amigos, e reforçamos nosso compromisso com a luta pela proteção das mulheres e pelo fim da violência de gênero. Que a memória dessas vítimas seja sempre lembrada com respeito e que possamos trabalhar juntos por um futuro mais seguro e justo para todas”.