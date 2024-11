Duas mulheres são presas por tráfico de drogas na cidade de Vitória da Conquista

Uma ronda de agentes em motos da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam duas mulheres suspeitas por tráfico de drogas por volta meio-dia de quarta-feira (06), nas proximidades do antigo Clube Social, em Vitória da Conquista.

A guarnição de motos realizava rondas quando recebeu informações de que, na Rua dos Andrades, havia uma moça em atitude suspeita, aparentando estar traficando drogas. Então solicitou apoio e, logo após, conseguiu abordar a suspeita.

Em busca pessoal, em uma sacola plástica foi localizada uma determinada quantidade de substância análoga à maconha, totalizando 10 trouxinhas prontas para comercialização, um pedaço maior para corte e uma balança digital.

A suspeita informou aos policiais que comercializava entorpecentes há cerca de um mês e indicou que sua fornecedora residia no Bairro Vila Sul. No local, a mesma foi encontrada com três pedaços de substância análoga à maconha, uma balança digital e uma maquineta para cartão de crédito.

Foram apreendidos ainda dois aparelhos celulares, duas balanças de precisão, R$ 230 em espécie, uma maquineta de cartão, dez pedaços pequenos de maconha e quatro pedaços grandes. As mulheres, juntamente com todo o material arrecadado, foram conduzidas até a autoridade policial para adoção das medidas cabíveis.