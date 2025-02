Duas operações, contra o tráfico: PM apreende drogas em Teixeira de Freitas

A Polícia Militar realizou neste sábado (8) de fevereiro, duas operações bem-sucedidas contra o tráfico de drogas em Teixeira de Freitas. Em bairros distintos, agentes da 87ª CIPM apreenderam grande quantidade de entorpecentes e detiveram um suspeito já conhecido das autoridades.

Entenda o caso

A primeira apreensão aconteceu por volta das 11h20, no bairro Vila Vargas. Durante patrulhamento, policiais identificaram um homem de 28 anos com histórico de envolvimento no tráfico. Na abordagem, encontraram 47 pedras de crack (18g) em posse do suspeito, que foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia de Teixeira de Freitas.

No período da tarde, por volta das 15h30, uma denúncia levou os agentes a um terreno na Rua do Nordeste, no bairro Tancredo Neves, onde um indivíduo teria escondido drogas. Com o auxílio de um cão farejador, foram localizadas 196 pedras de crack (85g), 56 papelotes de maconha (82g) e uma balança de precisão. O suspeito não foi encontrado.

Desdobramento e impacto

As apreensões reforçam a atuação da 87ª CIPM no combate ao tráfico de drogas em Teixeira de Freitas. Enquanto um suspeito foi preso, outro segue sendo procurado. O material ilícito foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde seguirá para investigação. A PM segue intensificando o patrulhamento para desmantelar redes criminosas na região.