Duas pessoas morrem após colisão frontal entre carro e ônibus no DF

Um homem e uma mulher morreram após o veículo em que eles estavam, um Fiat Mobi vermelho, colidir frontalmente com um ônibus. O acidente ocorreu por volta das 0h50 deste sábado (12/10), na Quadra 29 do Setor Central do Gama, próximo ao Supermercado Comper. As vítimas não foram identificadas

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que foi acionado para a ocorrência às 0h50 e encontrou a condutora e o passageiro do carro presos às ferragens, já sem vida.

O ônibus da empresa Marechal não transportava passageiros no momento do acidente. O motorista, de 53 anos, e o cobrador, de 38 anos, foram levados ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) sem ferimentos graves.

A Polícia Militar do DF (PMDF) e a Polícia Civil do DF (PCDF) foram acionadas para o local.