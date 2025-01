Duas pessoas morrem e outras três ficam feridas em colisão entre carro e carreta na região do sisal

Um grave acidente que envolveu uma carreta e um carro de passeio na noite de sábado (4), por volta das 19h, resultou na morte de um homem e de uma criança de cerca de oito anos, na Rodovia BR 116 norte, trecho que liga o entroncamento de Lamarão a Santa Bárbara, na Região do Sisal na Bahia.

O Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, foi informado que um grupo de pessoas tinha saído de São Paulo em três veículos, um deles teria feito a ultrapassagem para acompanhar os outros quando colidiu de frente com uma carreta que seguia no sentido contrário.

O homem e a criança do sexo feminino morreram na hora, enquanto os outros três ocupantes foram socorridos para o Hospital Municipal de Serrinha. Não temos informações sobre o estado de saúde deles, assim como também do condutor da carreta.

Os corpos das vítimas fatais foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Serrinha, onde passam por necrópsia.