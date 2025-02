Duas pessoas morrem em acidente na BA-250

Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas após um acidente entre uma motocicleta e uma picape na rodovia BA-250, próximo à cidade de Maracás, centro-sul da Bahia. O acidente ocorreu na última sexta-feira (7).

Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, uma picape Fiat Strada colidiu com uma motocicleta por volta das 20h30, próximo ao principal trecho de acesso a cidade.

O motociclista, Roque Gomes dos Santos, de 41 anos, não resistiu e faleceu no local. Uma segunda vítima, identificada como Rosilda Souza de Oliveira, de 49 anos, era transportada na carroceria da picape e também não resistiu aos ferimentos.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Jequié. Equipes das polícias Civil, Técnica e Militar estiveram no local para registrar a ocorrência. O estado de saúde das demais vítimas não foi divulgado. O caso é apurado pela Delegacia Territorial de Maracás.