Duas semanas após ataque, escola de SP volta às aulas nesta segunda

Duas semanas após a invasão de um estudante de 13 anos, que resultou na morte de uma professora e outras quatro pessoas feridas, a Escola Estadual Thomazia Montoro, em São Paulo, voltou às aulas nesta segunda-feira, 10. Estudantes, responsáveis, professores e funcionários da unidade estadual foram recebidos com um plano de acolhimento, com atividades elaboradas por psicólogos. Segundo a Secretaria de Educação de São Paulo, estudantes voltarão às atividades escolares a partir desta terça-feira, 11. Os alunos participarão de rodas de conversas, oficinas de consciência corporal, jogos colaborativos, entre outras atividades que foram desenvolvidas pelas equipes da escola e outros parceiros. Neste retorno, a escola também contará com o reforço da Ronda Escolar e apoio do Gabinete Integrado de Segurança e do Programa Escola Mais Segura. Durante o recesso antecipado, a escola recebeu uma nova pintura, passou por manutenção e pequenos reparos na área interna. Segundo a Seduc, a renovação se estenderá para a fachada da unidade de ensino. As cores salmão do muro da escola, deram espaço a cor cinza, aguardando por intervenções artísticas. Também foi colocado uma faixa com a frase: “Queridos alunos, sejam bem-vindos”, na entrada da unidade. O refeitório da escola também será revitalizado. Além disso, a escola também recebeu mais de 300 cartas, com mensagens de incentivo para alunos, professores e funcionários.

Leia também

Polícia conclui que autor de ataque em creche de SC agiu sozinho



Abicom diz que defasagem do preço da gasolina ameaça consumo de etanol