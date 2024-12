Dubai vai construir passarela com ar-condicionado na rua; veja

Com o objetivo de tornar a maior cidade dos Emirados Árabes mais amigável ao pedestre, Dubai vai ganhar uma rede de ar-condicionado nas ruas. O projeto Dubai Walk prevê a construção de 3,3 mil km de novas passarelas e a reabilitação de 2,3 mil km das existentes, além de 110 pontes e passagens subterrâneas.

A ideia é aumentar a mobilidade de pedestres de 13% para 25% até 2040. Depois desse período, estão planejados mais 900 km de passarelas pela cidade.

“Dubai é uma cidade do futuro, comprometida em criar um ambiente urbano saudável e feliz. O Dubai Walk Master Plan promove estilos de vida ativos e oferece oportunidades de exercícios para todos. Esta visão posicionará Dubai como uma das cidades mais saudáveis ​​e sustentáveis ​​do mundo“, disse o Xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro-Ministro dos Emirados Árabes Unidos e Governante de Dubai.

Primeira fase do projeto vai entregar obras até 2040 (Imagem: Divulgação/WAM)

Leia mais:

Você iria? 10 viagens e passeios inusitados para milionários

Quais eletrônicos posso levar e usar no avião?

Arranha-céu de Dubai abrigará a floresta tropical mais alta do mundo

Destrinchando o Dubai Walk

O projeto está alinhado com o Plano Diretor Urbano de Dubai 2040 , que prevê que 80% dos moradores acessem serviços essenciais em trajeto de 20 minutos ;

, que prevê que acessem serviços essenciais ; “O plano se concentra em melhorar a segurança dos pedestres, conectar áreas com passarelas existentes e integrar elementos criativos e culturais à infraestrutura de mobilidade suave, refletindo a identidade única de cada área”, diz o comunicado;

As passarelas vão conectar os principais marcos, como o Burj Khalifa , o Dubai International Financial Centre , a Dubai Marina e as Jumeirah Lakes Towers . A fase piloto vai de 2025 a 2027 , com implementação completa em três etapas, indo de 2027 a 2040 ;

, o , a e as . A fase piloto vai de , com implementação completa em três etapas, indo de ; As chamadas passarelas Cênicas e de Lazer incluem 112 km de caminhos à beira-mar, 64 km em áreas urbanas, 124 km de caminhos verdes e 150 km de trilhas rurais e de montanha ;

; O trajeto será composto por vegetação, áreas sombreadas, sistemas de nebulização, telas digitais interativas, exibições de arte, equipamentos esportivos e de entretenimento, áreas de descanso e espaços comerciais.

Apresentação do projeto ao governante de Dubai (Imagem: Divulgação/WAM)

Ar-condicionado na rua?

O governo de Dubai também lançou competição global em busca de projetos inovadores de passarelas para o bairro de Al Ras e a área do Museu do Futuro. Em primeiro lugar, ficou a consultoria LXA, que idealizou ponte icônica de 2 km chamada Future Loop. O design inclui seções com ar-condicionado, áreas sombreadas, espaços verdes para redução de temperatura e espaços interativos para eventos.

A ponte vai conectar as dez principais atrações da região, incluindo o Dubai World Trade Centre e as Emirates Towers, e integra três estações de metrô da Linha Vermelha. “O controle inovador do microclima, alavancando o layout natural da área, garantirá o conforto dos pedestres”, diz o comunicado.

O post Dubai vai construir passarela com ar-condicionado na rua; veja apareceu primeiro em Olhar Digital.