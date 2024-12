Dublê de Larissa Manoela denuncia perseguição “constante” e desabafa

Mharessa, conhecida por ter sido dublê de Larissa Manoela, em Cúmplices de um Resgate, no SBT, denunciou que está sendo perseguida há dois anos. Em nota oficial, a atriz declarou que já tomou as medidas judiciais e que isso afetou a sua saúde emocional e privacidade.

“Em respeito aos meus seguidores, amigos e a todos que me acompanham, venho a público esclarecer uma situação delicada que tem afetado minha vida pessoal e profissional nos últimos 2 anos. Fui alvo de perseguição constante, situação que ultrapassou todos os limites do aceitável e impactou diretamente minha saúde emocional e minha privacidade”, declarou.

Na sequência, ela lembrou que a ação viola os direitos garantidos pela lei. Gostaria de informar que todas as medidas judiciais cabíveis já foram tomadas, com o devido acompanhamento dos meus advogados. Confio na Justiça e sigo firme para que situações como essa não se repitam, não apenas comigo, mas com qualquer pessoa”, disse.

Mharessa decidiu expor a situação por conta do “compromisso com a verdade, o respeito e a transparência com todos” os seguidores. Ela ainda agradeceu o “carinho, a compreensão e a força” que vem recebendo. “Peço que respeitem meu espaço enquanto o caso segue em andamento e reafirmo: violência, seja de qualquer natureza, jamais deve ser tolerada ou silenciada”, completou.