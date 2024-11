A influenciadora Duda Guerra usou as redes sociais neste domingo (24/11) para celebrar sete meses de namoro com Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck.

Na postagem, Duda compartilhou uma foto ao lado do namorado. “7 meses do lado do amor da minha vida. Viver do seu lado é a melhor coisa do mundo. Te amo”, escreveu ela.

O casal tornou o relacionamento público em setembro de 2024, durante o Rock in Rio. Desde então, Duda tem compartilhado alguns momentos dos dois juntos nas redes sociais.