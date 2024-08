Duda Real: onde anda a cantora que conquistou o coração de Solange Almeida

Duda Real ficou conhecida por sua voz marcante e talento ao lado de Solange Almeida, em 2018. A cantora foi apadrinhada por Solange, que investiu em sua carreira e a ajudou a alcançar o sucesso.

Em 2018, Solange apadrinhou a Duda. Ela financiou todo o videoclipe e, em vez de ficar com os lucros, decidiu que fossem todos para Duda! Naquela época, Duda não possuía muitas roupas adequadas para comparecer aos programas e eventos em que era convidada. No entanto, Solange interveio e a auxiliou fornecendo um guarda-roupa repleto de peças. As artistas se apresentaram no programa Raul Gil e o single ‘Seu Jeito’ já ultrapassou a marca de 10 milhões de visualizações.

Após o apoio de Solange Almeida, Duda Real seguiu sua carreira solo e continuou encantando o público com sua voz única. Ela lançou novas músicas, fez apresentações em diversos eventos e conquistou seu espaço no cenário musical brasileiro. As canções ‘Olha Ai’ e ‘Me Belisca’, em parceria com MC Bruninho, ultrapassaram a marca de 50 milhões de visualizações, somando mais 100 milhões apenas no YouTube.

Após os lançamentos, Duda Real conquistou uma legião de fãs que admiram seu talento e sua dedicação à música. Seu carisma e sua voz poderosa a tornaram uma das artistas mais promissoras do país, sendo reconhecida não apenas pela parceria com Solange Almeida, mas também por seu talento próprio.

Graças ao seu talento e dedicação, a cantora certamente seguirá se destacando nos palcos e cativando sua plateia. A parceria de sucesso com Solange Almeida foi apenas o ponto de partida para sua carreira. Atualmente, Duda Real está fazendo sucesso nas redes sociais, acumulando milhares de visualizações. Recentemente, ela lançou o EP visual intitulado ‘Agora É Real’, conquistando o coração de uma legião de fãs.