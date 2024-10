Duda Salabert destina R$ 5 milhões a empresa de ex-assessor na eleição

Candidata a prefeita de Belo Horizonte (MG) nas eleições deste ano, Duda Salabert (PDT) destinou R$ 5 milhões durante a campanha à empresa de um ex-assessor de seu gabinete na Câmara dos Deputados. Vitor Colares deixou a equipe de Duda Salabert em março deste ano, dois meses após abrir a Alafia Ati Rere Comunicação Ltda, que recebeu os repasses milionários.

Vitor Colares foi secretário parlamentar no gabinete de Duda Salabert, em cargo comissionado, por um ano e um mês. No período, ele recebeu vencimentos mensais de R$ 17,6 mil. Em abril, após ser exonerado, o ex-assessor recebeu vantagens indenizatórias da ordem de R$ 27,4 mil.

A empresa que Colares fundou foi responsável pelas ações de publicidade e propaganda da campanha de Duda Salabert. A candidata a prefeita terminou o primeiro turno em quinto lugar, com 7% dos votos.

Na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte, ela declarou gastos de R$ 8,1 milhões. Dessa forma, o valor pago à empresa de Colares representou 62% de todas as despesas da campanha de Duda Salabert.

No início da corrida eleitoral, a candidata anunciou que não distribuiria material impresso, como panfletos, adesivos e bandeiras. “Campanha lixo zero”, afirmou na ocasião.

A medida, argumenta a parlamentar, serviu para reduzir os gastos de campanha. Outras despesas foram R$ 750 mil, com assessoria e consultoria para realização de pesquisas internas, e R$ 590 mil com serviços advocatícios. Outros R$ 200 mil foram destinados ao impulsionamento de publicações nas redes sociais.

Empresa

A Alafia Comunicação foi fundada como microempresa em janeiro deste ano, dois meses antes de Colares deixar o cargo no gabinete de Salabert. De acordo com dados públicos sobre a empresa, ela tem capital social de R$ 50 mil e menos de 10 funcionários.

As atividades relacionadas pela Alafia são marketing direto, marketing de propaganda política, serviços de publicidade por mala direta e serviços de telemarketing sem comercialização de mercadorias.

A coluna não conseguiu contato com a empresa ou com Vitor Colares. Em nota, a deputada Duda Salabert disse que o ex-assessor deixou o gabinete para se dedicar à campanha. Ela afirmou não haver irregularidade na contratação da Alafia Comunicação. Leia abaixo a íntegra do comunicado:

“A prestação de contas não foi finalizada, o prazo é de 30 dias após o pleito.

Toda a nossa campanha foi feita com rigor ético e legal. A prestação de serviços foi amplamente reconhecida e noticiada em vários veículos de imprensa como a que mais engajou nas redes sociais, a mais criativa, entre outros.

Vitor Colares atuou coordenando as ações de comunicação no meu mandado até março, depois se desligou para se dedicar à campanha eleitoral.

Os serviços prestados pela empresa Alafia Ati Rere na campanha foram:

* Coordenação de comunicação: Supervisão e gerenciamento de todas as atividades de comunicação, garantindo a coesão e a eficácia das mensagens transmitidas;

* Estratégia de comunicação: Desenvolvimento de um plano estratégico para alcançar os objetivos da campanha, incluindo a definição de público-alvo, canais de comunicação e mensagens-chave;

* Planejamento de comunicação: Elaboração de um cronograma detalhado das atividades de comunicação, incluindo prazos, responsáveis e recursos necessários;

* Gestão de crise: Desenvolvimento e implementação de um plano de resposta a crises, incluindo a identificação de possíveis riscos, estratégias de mitigação de procedimentos de comunicação durante crises;

* Assessoria de imprensa: Gerenciamento das relações com a mídia, incluindo a redação e distribuição de comunicação de imprensa, organização de entrevistas e monitoramento da cobertura da mídia;

* Direção, roteirização, produção, captação, edição e finalização de vídeos para propaganda eleitoral na televisão: Coordenação de todas as etapas da produção de vídeos para televisão, desde a concepção do roteiro até a edição final;

* Direção, roteirização, produção, captação, edição e finalização de vídeos para propaganda eleitoral para internet: Coordenação de todas as etapas da produção de vídeos para internet, garantindo que o conteúdo seja otimizado para plataformas digitais;

* Equipamentos de gravação: Fornecimento e manutenção de equipamentos de gravação de alta qualidade para garantir a captura de áudio e vídeo de alta definição;

* Equipamentos de edição: Disponibilização de softwares e hardwares de edição de última geração para a pós-produção de vídeos;

* Maquiagem: Serviços de maquiagem profissional para garantir a melhor apresentação dos participantes durante gravações e eventos;

* Estúdio: Locação e preparação de estúdios adequado para gravações, incluindo iluminação, som e cenografia;

* Produção de elenco: Seleção e gerenciamento de elenco para vídeos e eventos, garantindo a escolha de talentos que melhor representem a campanha;

* Libras: Inclusão de intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para garantir a acessibilidade das mensagens da campanha;

* Audiodescrição: Produção de audiodescrição para vídeos, garantindo que pessoas com deficiência visual possam compreender o conteúdo;

* Criação de identidade visual: Desenvolvimento de uma identidade visual consistente e atraente para a campanha, incluindo logotipos, cores e tipografia;

* Design de posts: Criação de designs gráficos para posts em redes sociais, garantindo que as mensagens sejam visualmente atraentes e eficazes;

* Design gráfico para vídeos: Desenvolvimento de elementos gráficos para vídeos, incluindo animações, legendas e efeitos visuais;

* Animação: Produção de animações para vídeos e posts, adicionando elementos visuais dinâmicos e envolventes;

* Ilustração: Criação de ilustrações personalizadas para materiais de campanha, adicionando um toque artístico e único;

* Locução: Serviços de locução profissional para vídeos e áudios, garantindo uma narração clara e impactante;

* Criação de jingle: Composição de jingles originais para a campanha, criando músicas memoráveis e cativantes;

* Gravação da versão guia do jingle: Produção de uma versão guia do jingle para orientar a gravação final;

* Direção de clipe do jingle: Coordenação da produção de clipes para os jingles, incluindo direção, filmagem e edição;

* Programas de rádio: Produção e gravação de programas de rádio, incluindo roteirização, locução e edição;

* Planejamento e envio de mapas de mídia para rádio e TV: Desenvolvimento de um plano de mídia detalhado e envio de mapas de mídia para emissoras de rádio e TV;

* Participação nas reuniões de regras de debates e sabatinas: Representação da campanha em reuniões para definir as regras de debates e sabatinas, garantindo que os interesses da campanha sejam defendidos;

* Treinamentos para debate: Preparação dos candidatos para debates, incluindo simulações, técnicas de argumentação e estratégias de comunicação;

* Acompanhamento de sabatinas: Presença e suporte durante sabatinas, garantindo que os candidatos estejam preparados e alinhados com a estratégia de campanha;

* Acompanhamento de debates: Presença e suporte durante debates, oferecendo feedback e ajustes em tempo real;

* Pesquisas qualitativas em debates: Realização de pesquisas qualitativas para avaliar o desempenho dos candidatos em debates e ajustar estratégias conforme necessário;

* Monitoramento de redes sociais: Monitoramento contínuo das redes sociais para avaliar o impacto das mensagens da campanha e responder a interações em tempo real;

* Criação e elaboração de produtos físicos e de comunicação para suprir a ausência de material impresso: Desenvolvimento de materiais físicos e digitais para compensar a falta de material impresso, garantindo que a campanha alcance todos os públicos.”

Prêmios

Duda Salabert prosseguiu:

“A escolha pela empresa se deu justamente pela expertise do profissional Vitor Colares, que é reconhecido nacionalmente como um dos melhores da área no Brasil conforme os prêmios que já ganhou por campanhas eleitorais. O prêmio Camp por exemplo, é a maior premiação de marketing político no país, foram realizada 3 premiações nos anos de 2019 (referente a campanhas de 2016), 2021 (referente a campanhas de 2020) e 2023 (referente a campanhas de 2022) Vitor Colares recebeu 24 prêmios nas três edições sendo o profissional mais premiado do Brasil.

1º Prêmio Camp (2019)

Melhor Gerenciamento de Mandato

Ouro Alexandre Kalil – Governando para Quem Precisa Vitor Colares

Melhor Campanha Institucional para Município

Ouro PBH APP Vitor Colares

Melhor Inserção de TV

Ouro Preste atenção nessa foto – Alexandre Kalil Vitor Colares

Maior Inovação: Projeto, Estratégia ou Tecnologia

Ouro Aplicativo Meu Vereador Vitor Colares

Melhor Campanha Digital Eleitoral

Ouro Campanha Alexandre Kalil Vitor Colares

Melhor Campanha para Deputado ou Vereador

Ouro Gabriel Azevedo – Fazer diferente. Fazer diferença Vitor Colares

Melhor Campanha para Prefeito ou Senador

Ouro Chega de Político. É hora de Kali Vitor Colares

2º Prêmio Camp (2021)

Melhor Gerenciamento de Mandato PRATA Alexandre Kalil – 2017 – 2021

Melhor Inserção de TV PRATA Candidato tem muito

OURO

Está tudo de cabeça pra baixo

Melhor Jingle

PRATA

Vou de Kalil

Melhor Logomarca e Slogan PRATA BH tem Prefeito

Melhor Foto / Imagem Estática

OURO Sorrisos nas fotos são muitos

Melhor Uso de Humor

OURO Está tudo de cabeça pra baixo

Melhor Campanha para Prefeito

OURO Campanha de reeleição do Prefeito Alexandre Kalil

3º Prêmio CAMP (2023)

Melhor Vídeo para Internet

OURO – Violência Política

Melhor Ação Viral

PRATA – Viradão Vira Voto

Melhor Estratégia de Redes Sociais

PRATA – Instagram Duda Salabert

Melhor Campanha Digital Eleitoral PRATA – Duda Salabert

Melhor Jingle

OURO – Jingle campanha Duda Salabert

Maior Inovação: Projeto, Estratégia ou Tecnologia

OURO – Duda – Campanha sem gráfica

Melhor Uso de Humor

BRONZE – Se você tá dizendo que não vai votar na Duda…

Melhor Campanha de Mobilização

PRATA – Carros sem adesivos mas com número e candidata

Melhor Campanha para Deputado(a) Federal OURO – Duda Salabert, primeira deputada federal trans do Brasil

Para além disso no contexto de Belo Horizonte, Vitor foi o profissional responsável pelas campanhas que saíram vitoriosas nos dois últimos pleitos municipais: 2016 e 2020 de Alexandre Kalil.”