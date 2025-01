Duda Santos desmente boatos de romance com João Vitor Silva após virada de ano juntos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Após os rumores de que estariam vivendo uma romance nos bastidores de “Garota do Momento”, Duda Santos e João Vitor Silva trataram de negar o envolvimento. Na noite desta quarta-feira (1), a dupla comentou o assunto em uma postagem do ator nos stories do Instagram.

“O pessoal está achando que a gente está namorando”, diz João para Duda, que responde: “Isso chega até a ser incesto, tá? Acho uma falta de respeito de vocês. Essas fofoquinhas são bobas”. O ator ainda comenta que não ficou com ninguém no Réveillon e aí a protagonista da novela das 18h, da Globo, acrescenta: “Queria nem me expor”.

Os boatos de um romance surgiram depois que Duda e João passaram o Réveillon juntos em Maracaípe, Pernambuco. Além deles outros colegas da novela escrita por Alessandra Poggi também comemoraram a virada do ano no mesmo destino.

Vencedora do Prêmio F5 de Revelação do Ano, Duda Santos é solteira. Já João Vitor terminou em 2024 o relacionamento com a atriz Mariana Molina após nove anos juntos.

Leia Também: Nossa sociedade vilaniza muito a sogra, diz Fernanda Souza, de volta ao Ilhados com a Sogra