Dudu se despede do Palmeiras após temporada conturbada

Dudu se despediu do Palmeiras após uma temporada marcada por dificuldades e críticas em relação ao seu tratamento pelo clube. O jogador fez sua última aparição no Allianz Parque, onde foi recebido com aplausos calorosos pelos torcedores, mas não conseguiu evitar a derrota para o Fluminense. Com 462 partidas e 12 títulos conquistados, sua relação com a equipe se tornou tensa após o anúncio de sua transferência para o Cruzeiro. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, declarou que o ciclo de Dudu na equipe havia se encerrado. Embora tenha havido negociações com o Cruzeiro, a saída do jogador não se concretizou, o que gerou descontentamento entre os torcedores do clube mineiro. Além disso, a ausência de homenagens ao atleta antes de sua despedida foi alvo de críticas nas redes sociais.

WhatsApp

Dudu possui um contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025, que inclui uma cláusula de produtividade que poderia estender seu vínculo até 2026. No entanto, essa cláusula não será ativada. O jogador é um dos atletas mais bem remunerados do futebol brasileiro, o que destaca sua importância no cenário esportivo nacional. Ao longo de sua trajetória no Palmeiras, Dudu conquistou diversos títulos, incluindo a Copa do Brasil em 2015 e o Brasileirão em 2016 e 2018. Ele também foi fundamental nas conquistas da Libertadores em 2020 e 2021, além de ter levantado o Paulistão em várias edições, incluindo 2020 e 2023. Sua contribuição para o clube é inegável, refletindo-se em sua lista impressionante de troféus.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA