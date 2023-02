Dupla de Stefani vence de virada e vai às quartas do WTA de Abu Dhabi

A nova parceria da brasileira Luisa Stefani com a chinesa Shuai Zhang venceu de virada nesta quarta-feira (8) o duelo de estreia no WTA 500 de Abu Dhabi e avançou às quartas de final do torneio de duplas femininas. A partir das 10h30 (horário de Brasília) desta quinta (9), Stefani e Zhang voltam à quadra para enfrentar a alemã Laura Siegmund e a belga Kirsten Flipkens por uma vaga na semifinal.





A partida de estreia em Abu Dhabi também foi a primeira de Stefani ao lado de Zhang. A parceria Brasil-China começou perdendo o primeiro set no tie-break para a dupla cabeça de chave 2, formada pela cazaque Anna Danilina – ex-parceira de Stefani – e a ucraniana Lyudmila Kichenok. A partir da parcial seguinte, a história do jogo mudou, com supremacia de Stefani e Zhang. Elas garantirem a classificação às quartas, com vitória por 2 sets a 1 (parciais de 6/7 (4-7,) 6/3 e 10-5).

"Tinha que ter muita atenção no início do ponto, tanto no saque quanto nas devoluções. Perdemos a maioria dos pontos decisivos, até que no segundo set ganhamos um que foi fundamental para quebrar, sacando para o set em seguida em 5 a 3. Começamos o match tie-break com o momento do nosso lado", analisou a brasileira. "Primeira vez jogando juntas, sempre é preciso se adaptar. Elas jogaram bem, jogo longo, mas muito feliz em passar essa estreia" completou.

Medalhista olímpica de duplas nos Jogos de Tóquio, Stefani vive um ótimo momento na carreira. Há pouco mais de duas semanas, a campinense de 25 anos conquistou, em parceria com Rafael Matos, o título inédito para o país nas duplas mistas do Aberto da Austrália. Antes, em 13 de janeiro, ela já levara o título de duplas do WTA 500 de Adelaide, ao lado da norte-americana Taylor Towsend.

Ao meio-dia tem Bia Haddad nas oitavas de simples

A paulista Beatriz Haddad,atual número 15 do mundo, faz jogo decisivo a partir de meio-dia desta quinta (9) pelas oitavas de final de simples. Ela enfrentará, pela primeira vez no circuito mundial, a cazaque Yulia Putintseva (46ª), cabeça de chave 6. Haddad estreou na terça (7) com vitória de virada por 2 sets a 1 (4/6, 6/3 e 6/0) sobre a theca Marie Bouzkova (26ª).