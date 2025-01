Dupla é flagrada com 38 kg de cocaína ao tentar levar droga para capital baiana

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 38 quilos de cocaína em Jequié, no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano. O flagrante ocorreu na tarde desta segunda-feira (27) durante abordagem a um veículo Chevrolet Onix. Os dois ocupantes do veículo também foram presos.

No interior do carro, os policiais encontraram 25 tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando 28 kg, além de 9 tabletes de pasta base de cocaína, somando outros 10 kg da droga. Aos agentes, a dupla disse que receberia [cada um] R$ 2,5 mil pelo transporte da droga até Salvador.

Os policiais ainda descobriram que o motor do veículo era proveniente de uma Chevrolet Tracker com registro de roubo. Os dois suspeitos, junto com o veículo e as drogas apreendidas, foram levados para uma delegacia de Jequié.