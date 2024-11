Dupla é presa após roubar produtos estimados em R$ 100 mil no Rio

Dois homens foram presos na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, por roubar produtos de informática avaliados em R$ 100 mil. As mercadorias foram retiradas de um shopping no bairro carioca do Cachambi, neste mês.

Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem realizada por agentes do 41º BPM (Irajá), houve troca de tiros. Um dos suspeitos foi baleado e levado à UPA de Ricardo de Albuquerque, não há informações sobre o seu estado de saúde. O segundo comparsa foi detido sem ferimentos.

Confira mais informações no O São Gonçalo, parceiro do Metrópoles.