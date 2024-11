Dupla sertaneja Augustto e Gabriel lança nova música de trabalho

Os irmãos Augustto e Gabriel, talentos do cenário sertanejo, gravaram seu primeiro DVD no dia 17 de julho de 2024, em Goiânia (GO), marcando oficialmente a estreia da dupla no mercado musical. O projeto contou com participações de grandes nomes do mercado, como Jefferson Moraes, Adriano Rhod, PH e Michel, Edy Britto e Samuel, Gustavo Moura e Rafael, além de Rogério e Regiane.

Com participações especiais e um repertório variado, a gravação foi um marco na trajetória dos dois, que, apesar de já terem experiência no meio musical, estão vivendo um novo capítulo em suas carreiras. O lançamento do DVD foi sucesso total.

Gabriel, que foi a segunda voz da dupla João Bosco & Gabriel, agora assume o posto de primeira voz ao lado de seu irmão. Ele começou sua carreira musical ainda na adolescência, inspirado por seu pai, que é pastor. Sua jornada no sertanejo ganhou força com a dupla anterior, na qual alcançou notoriedade e conquistou o público com músicas de sucesso como “Assume a Gente” e “Localiza Aí BB”.

Augustto, também influenciado pela família, sempre teve a música como parte essencial de sua vida. Com inspirações que vão de Zezé Di Camargo & Luciano a Gusttavo Lima, ele agora se dedica integralmente à carreira artística, planejando lançar suas próprias composições em breve.

A dupla, que já cantou junta no segmento gospel, traz uma conexão forte que se reflete no palco. “Não existe Augustto sem Gabriel e não existe Gabriel sem Augustto”, afirma Gabriel, sobre a união dos dois.

Acompanhe as novidades pelo link

https://www.instagram.com/reel/DB1MeZYulsi/?igsh=MWU4ZGl6c2UwcHF3MQ==

Imprensa @silvio_maia_