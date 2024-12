Dupla sertaneja é presa suspeita de adulteração de carro roubado

Os cantores sertanejos Warley e Michel foram presos em Uruaçu, no norte de Goiás, suspeitos de interceptação e adulteração de um carro roubado. Eles foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no último domingo (15), enquanto viajavam de Goiânia para Palmas (TO). O veículo, um Toyota Corolla de 2016, foi identificado como roubado e com alterações em seus sinais identificadores. Warley afirmou ter adquirido o carro em Uberaba (MG), em outubro, por R$ 25 mil, pagando apenas o valor correspondente ao ágio, sem quitar o financiamento.

De acordo com o delegado Sandro Leal Delta, os cantores são investigados por receptação culposa e adulteração de veículo, pois compraram o carro por um valor que levantava suspeitas e não perceberam que o veículo era clonado. Michel, que dirigia o carro no momento da abordagem, também foi preso. Warley alegou que verificou os documentos do automóvel e não notou irregularidades. A compra teria sido indicada por um amigo de infância, segundo o cantor.

Os dois ficaram detidos por três dias e foram liberados na quarta-feira (17), após amigos arrecadarem R$ 15 mil para pagar a fiança e os honorários do advogado. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil para apurar eventuais envolvimentos e responsabilidades.

