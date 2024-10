Duplas de irmãos são eleitas para Câmara Municipal na Bahia; parentes devem ser adversários políticos

A Câmara Municipal de Vitória da Conquista, no Sudoeste, vai ter duplas de irmãos a partir de 1° de janeiro de 2025. O curioso é que apesar do grau próximo de parentesco, em cada dupla, um irmão está na oposição do outro. São os casos de Márcio de Vivi (PSD) e Nelson de Vivi (PSDB); e Paulinho de Oliveira (PSDB) e Hermínio Oliveira (PP).

Paulinho e Hermínio Oliveira / Foto: Reprodução / Divulgacand

Segundo a TV Sudoeste, no primeiro caso, enquanto Nelson integra a base aliada da atual prefeita Sheila Lemos (União), o irmão Márcio faz oposição ao governo municipal. Do mesmo modo, os irmãos Paulinho Oliveira (PSDB) e Hermínio Oliveira (PP) são adversários políticos. Os quatro ocuparão quatro das 23 cadeiras do Legislativo Municipal (2025-2028).

Em Vitória da Conquista, a atual prefeita Sheila Lemos (União) conseguiu 58,83% dos votos válidos, porém ela ainda não pode ser considerada eleita, uma vez que teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA).

A decisão sobre a validade ou não dos votos da gestora deve ser decidido por instâncias superiores, como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pelo qual já ingressou com recurso. Em caso de negativa do TSE, Lemos pode ainda tentar um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF).