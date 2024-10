Duplo feminicídio em Teixeira de Freitas: empresário assassina ex-esposa e cunhada dentro de loja

Na tarde desta segunda-feira (21) de outubro, um crime brutal assustou a população de Teixeira de Freitas. Duas mulheres foram assassinadas a tiros dentro da loja Yamaha Motos, onde trabalhavam. O principal suspeito é o empresário Felipe Milbratz, ex-marido de uma das vítimas, Elaine, com quem travava disputas judiciais acirradas pela posse da empresa.

Felipe marcou uma reunião com Elaine e sua ex-cunhada, Hiane, e, sem qualquer aviso, abriu fogo contra as duas. Ambas morreram no local, antes de receber socorro. Hiane, esposa do Pastor Lázaro, havia se tornado sócia da empresa há apenas dois meses.

O motivo?

Uma batalha judicial entre o ex-casal que culminou nesta tragédia.

Após o crime, o acusado fugiu em direção à rodovia BR-101, mas a resposta policial foi rápida e eficiente. O comandante da 89ª CIPM, Capitão Alvaro, mobilizou imediatamente suas equipes, que localizaram e prenderam Felipe Milbratz enquanto ele tentava escapar. O empresário está sob custódia na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde está sendo interrogado.

O duplo feminicídio gerou uma onda de indignação e dor na comunidade, reacendendo discussões sobre a violência doméstica e o feminicídio. Elaine deixa dois filhos gêmeos, e Hiane, uma filha. O caso segue em investigação e promete desdobramentos que podem trazer à tona novos detalhes sobre as motivações do crime.