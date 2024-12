Duplo homicídio é registrado em zona rural de Jequié; vítimas tinham 48 e 33 anos

Dois homens foram mortos enquanto dormiam em uma residência de Jequié, no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano. O duplo homicídio ocorreu na madrugada desta sexta-feira (27) na localidade de Água Vermelha, zona rural do município.

Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, as vítimas foram identificadas como Hélio Osório da Silva, de 48 anos; e Lucas Bastos Silva, de 33. Ainda conforme informações, os acusados invadiram o imóvel e deflagraram disparos com espingardas contra as vítimas que estavam em colchões no chão da casa. Até o início da tarde desta sexta não havia informações sobre suspeitos.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Ainda em Jequié, uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta quinta-feira (26). Um jovem, que não teve a identidade informada, foi atingido por tiros na Rua Edvaldo Cardoso Guimarães, no bairro Mandacaru. A vítima estava em frente a um bar quando foi baleado. Ele foi levado para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.

Os corpos das vítimas mortas nesta sexta foram encaminhados para perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Jequié. Os crimes são investigados pela 9ª Coorpin [Coordenadoria de Polícia do Interior].