Durante Flamengo x Atlético, fotógrafo é atingido por bomba na Arena MRV e passará por cirurgia

Cenas lamentáveis marcaram a final da Copa do Brasil 2024, disputada entre Atlético-MG e Flamengo, no último domingo (10). Durante um dos diversos episódios de confusão causados pelos torcedores atleticanos, o fotógrafo Nuremberg José Maria foi atingido por um rojão dentro do gramado da Arena MRV. O profissional de 67 anos sofreu fratura em três dedos, rompimento de três tendões, cortes no pé e precisou passar por cirurgia.

Nuremberg foi atingido enquanto a partida ainda estava em andamento. Ele recebeu atendimento imediato dos enfermeiros do estádio e teve o pé enfaixado no próprio campo. Em seguida, foi encaminhado para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, em uma ambulância.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A súmula do árbitro Raphael Claus detalha vários incidentes envolvendo arremesso de objetos. Foram registradas quatro ocorrências de bombas lançadas em direção ao gramado: aos 9, 49, 50 e 52 minutos de jogo. Além disso, a súmula menciona o arremesso de copos em pelo menos quatro ocasiões: aos 6, 45, 51 e 82 minutos.

PRONUNCIAMENTO DO ATLÉTICO-MG

O Atlético lamentou profundamente o incidente envolvendo o fotógrafo e se solidarizou com o profissional. Em nota oficial, o clube informou que entrará em contato para oferecer toda a assistência necessária para sua recuperação e que colaborará com as autoridades para identificar os responsáveis pelos atos de violência. Veja nota abaixo:

“O Clube Atlético Mineiro está ciente e lamenta profundamente o incidente envolvendo o fotógrafo Nuremberg José Maria durante a final da Copa do Brasil. O clube entrará em contato com o profissional e oferecerá toda a assistência possível para sua recuperação e seguirá colaborando com as autoridades para identificação dos culpados”