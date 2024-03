Durante perseguição a fugitivos de Mossoró, drone cai em mata e some

Prestes a completar 30 dias, as buscas pelos fugitivos Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, da Penitenciária Federal de Mossoró (RN), conta com um forte aparato de segurança e uma infinidade de equipamentos para auxiliar as forças policiais na localização dos criminosos. No entanto, um dos drones guiados pela policial estadual desapareceu no ar após o piloto perder o controle do aparelho.

O drone teria caído em uma área de mata fechada, que estava sendo mapeada pelas autoridades como um dos pontos onde os fugitivos poderiam estar. Grupos de policiais ainda tentaram localizar o drone, usado para registrar imagens aéreas da região, mas o aparelho não foi encontrado.

A dupla foi vista pela última vez em 3 de março. Na ocasião, os dois invadiram um galpão e agrediram o funcionário do local com um tapa no rosto. Os fugitivos procuraram por comida e celulares. Informações obtidas pela coluna Na Mira dão conta de que um deles está ferido.

Veja imagens da operação para localizar os fugitivos:

Possíveis disfarces dos fugitivos de Mossoró

Possíveis disfarces dos fugitivos de Mossoró

Possíveis disfarces dos fugitivos de Mossoró

foto-alicates-usados-suspeitos-mossoró

Alicates teriam sido usados para cortar partes das cercas Reprodução/Inter TV Cabugi

foto-burraco-na-cerca-de-penitenciária-de-mossoró

Buraco em cerca externa de presídio de Mossoró Reprodução/Inter TV Cabugi

fugitivos da Penitenciária Federal em Mossoró, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça

Forças de segurança divulgam imagens dos foragidos para tentar obter pistas Reprodução

Mossoró: saiba qual é a nova aposta da polícia para pegar os fugitivos

Mossoró: saiba qual é a nova aposta da polícia para pegar os fugitivos Inter TV Cabugi/Reprodução

Recompensa Fugitivos Mossoró 1

Recompensa Fugitivos Mossoró 2

Recompensa Fugitivos Mossoró 3

Recompensa Fugitivos Mossoró

presidio penitenciária cadeia de mossoró fuga de presos CV 3

Imagem aérea da penitenciária federal de Mossoró (RN) Google Maps

foto-buraco-mossoró-1

Fuga em Mossoró foi inédita na história do país Igo Estrela/Metrópoles

Presídio foto-buraco-na-parede-em-Mossoró

Presídio de Mossoró já havia registrado tentativa menos de um ano antes da fuga inédita Reprodução

Camisa de um dos procurados pela polícia após fugir do presídio federal de Mossoró

Camisa de um dos procurados pela polícia após fugir do presídio federal de Mossoró Divulgação

Rogério da Silva Mendonça-mossoró

Rogério da Silva Mendonça

Disfarces Nesta semana, a Polícia Federal (PF) divulgou simulações que mostram possíveis disfarces dos fugitivos. Papiloscopistas do setor de Representação Facial Humana do Instituto Nacional de Criminalística (INI) da PF, em Brasília, fizeram projeções de crescimento de cabelo e barba, bem como do uso de disfarces.

Com as imagens, a PF espera que a população ajude na obtenção de informações sobre os fugitivos. Além disso, há uma recompensa de até R$ 30 mil para quem fornecer detalhes sobre o paradeiro dos criminosos.

Como a coluna Na Mira divulgou com exclusividade, a dupla foi expulsa do Comando Vermelho (CV) e está jurada de morte. Deibson e Rogério pertenciam à facção criminosa até tentarem fugir do Presídio Antônio Amaro Alves (AC), em julho de 2023.

A decretação das mortes partiu da liderança do CV no estado, justificada por suposta traição da dupla, que pretendia fundar uma organização criminosa própria.