Durante reformas, zoológico terá nova entrada pelo Alto de Ondina em Salvador

Durante as obras de modernização do setor do aviário, o Zoológico de Salvador direcionará todos os visitantes para a entrada exclusiva pela Rua Alto de Ondina. Essa mudança temporária visa aprimorar a infraestrutura e o conforto do espaço, e, para garantir uma visita segura e tranquila às famílias, a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA/Pituaçu) implementará medidas de segurança adicionais.

Nos finais de semana e feriados, equipes da COPPA estarão presentes do início ao fim do horário de funcionamento do zoo, reforçando a segurança na área externa, especialmente após o fechamento da entrada inferior devido às obras. Para complementar o trabalho, durante a semana, o Esquadrão Águia e a 12ª CIPM também realizarão rondas, oferecendo segurança adicional para os visitantes que agora precisam percorrer um caminho um pouco mais longo para acessar o parque.

A gestora do zoológico, Ana Celly Pinho, destaca que as reformas reafirmam o compromisso com a infraestrutura do local e o bem-estar dos animais. Ela explica que, nesse período, o acesso será exclusivamente pela entrada superior, oferecendo uma experiência organizada e segura.

“A administração pede compreensão de todos e assegura que a PM, que possui um posto policial no interior do parque, está tomando todas as medidas necessárias para minimizar qualquer transtorno temporário”, afirmou.