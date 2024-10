Durigan diz que ‘por enquanto’ não haverá restrição do cartão do Bolsa Família para apostas online

Secretário-executivo do Ministério da Fazenda informou que a partir da próxima semana, o governo iniciará a derrubada de sites de apostas ilegais, com a expectativa de que cerca de 2 mil domínios sejam removidos da internet

Antônio Cruz/Agência Brasil

Brasília (DF), 02.09.2024 – O secretário-Executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan



O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, anunciou que, no momento, não haverá restrições ao uso do cartão do Bolsa Família para apostas em plataformas online. Ele ressaltou que, embora não haja proibições imediatas, o governo está considerando a possibilidade de implementar medidas mais rigorosas na próxima semana. Durigan também informou que a partir da próxima semana, o governo iniciará a derrubada de sites de apostas ilegais, com a expectativa de que cerca de 2 mil domínios sejam removidos da internet. Essa ação é parte de um esforço mais amplo para regular o setor de jogos online no Brasil.

O secretário-executivo destacou que o governo está em conversação com aproximadamente 190 sites que estão devidamente autorizados. As discussões em torno das restrições nos métodos de pagamento, incluindo o uso do cartão do Bolsa Família, estão em andamento e são consideradas essenciais para a definição das novas regras. A expectativa é que o bloqueio dos sites ilegais ajude a moldar as diretrizes sobre o uso de jogos online, especialmente no que diz respeito aos beneficiários de programas sociais. A abordagem do governo visa garantir que as medidas adotadas sejam eficazes e justas para todos os cidadãos.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA