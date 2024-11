E a Biometria? Fonte Nova não implementa reconhecimento facial após anunciar novidade para o jogo do Palmeiras

Os torcedores do Bahia presentes no confronto contra o Palmeiras especialmente aqueles nos camarotes, perceberam a ausência de uma tecnologia, que estava programada para ser implementada. Na partida, estava previsto o início da instalação da biometria facial nas entradas do estádio, em uma parceria entre a Casa de Apostas Arena Fonte Nova e a Bepass. No entanto, a tecnologia não foi disponibilizada como esperado.

Foto: Divulgação / Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

A tecnologia foi anunciada em outubro e o cronograma feito pela Bepass visa completar a instalação da biometria em todas as entradas do estádio até o terceiro jogo do Bahia na Fonte Nova em 2025. Para a partida diante do Palmeiras, era previsto que os camarotes da Arena fossem contemplados com a tecnologia. No jogo contra o Athletico Paranaense, neste domingo (24), às 16h, o calendário visa a implementação da biometria no setor visitante.