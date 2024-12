É Assim que Acaba: entenda as acusações de Blake Lively contra diretor

Após o processo de Blake Lively contra Justin Baldoni, ator e diretor do filme é É Assim Que Acaba, se tornar público, vários pontos do documento apresentado pela atriz à Justiça norte-americana viralizaram nas redes sociais.

Intérprete de Lily no filme, adaptação do livro de mesmo nome da autora Colleen Hoover, Blake Lively acusa Justin e a produtora Wayfarer de manter um ambiente hostil durante as gravações do longa. Ela também alega que o ator e diretor fez um “esforço coordenado para destruir” sua reputação.

A íntegra do documento entregue à Justiça foi divulgado pelo jornal The New York Times. Nele, c0nstam provas de conversas entre Justin, o CEO da Wayfarer, Jamey Heath, e membros da equipe de relações públicas contratadas pelo diretor e pela produtora falando sobre estratégias para “minar” a opinião pública contra Blake.

Além disso, foram anexadas provas do descontentamento da atriz sobre como várias situações estavam sendo lidadas no set de gravação do filme, em 2022 e 2023, antes de toda a polêmica sse tornar pública. A situação nos sets de gravação teria ficado tão ruim que foi necessário realizar uma reunião na qual o marido de Blake, o também ator Ryan Reynolds, estava presente.

Provas apresentadas por Blake Lively

Outro ponto levantado por Blake foi a contratação tardia de um coordenador de intimidade, que só ocorreu após essa reunião. O profissional tem a função de garantir que cenas íntimas sigam o roteiro ensaiado, evitando improvisos inadequados. Blake também relatou que Justin frequentemente saía do roteiro em cenas mais sensíveis e mencionou casos de invasão de seu camarim por Justin e Jamey Heath enquanto ela estava nua ou amamentando seu filho caçula.

Por fim, ficou determinado que não haveria retaliação contra Blake por expressar suas preocupações. Qualquer sinal de sarcasmo, marginalização ou mudanças negativas de atitude, inclusive durante eventos promocionais, seria considerado retaliação direta e resultaria em ações imediatas.

O documento prevendo as mudanças foi acordado por todos os presentes na reunião e consta no processo movido por Blake. A íntegra do processo pode ser conferida neste link.

Divulgação do filme

Durante a divulgação do filme, um dos temas mais comentados eram sobre as diferentes maneiras que os protagonistas falavam da história. Blake tratava a situação como uma história de superação e de força feminina e foi acusada, na época, de tentar “fazer a sua Barbie” (em referência ao filme de 2023). Já Justin assumiu um lado mais real da história contada, falando diretamente sobre a violência doméstica, conteúdo central da trama.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Baldoni será Ryle, um médico, na trama Divulgação/ Sony Pictures 2 de 4 Lily é dona de uma floricultura Sony Pictures/Divulgação 3 de 4 Blake Lively é protagonista do filme É Assim que Acaba Divulgação/ Sony Pictures 4 de 4 Além de Blake Lively, estão no elenco Justin Baldoni e Brandon Sklenar Divulgação

Segundo o processo, a ideia da divulgação do filme foi acordada por todos os envolvido em uma reunião com a Sony Pictures, distribuidora do longa, e deveria ser mais leve, com o foco na força da protagonista interpretada por Blake, como ocorreu nas primeiras entrevistas.

Conversas anexadas no documento mostram que pouco tempo após a divulgação do filme começar, com medo de retaliação na mídia, Justin teria ido até a equipe de relações públicas contratada por ele para pedir uma troca na narrativa de divulgação do filme, focando diretamente sobre a violência doméstica e falando de sobreviventes em suas entrevistas e nas redes sociais.

Conversas entre a equipe de relações públicas

Documentos anexados ao caso incluem conversas entre representantes de Justin Baldoni e sua nova equipe de relações públicas. Em uma mensagem, um agente afirma que o ator queria “que Lively se sentisse enterrada” na imprensa.

Outros trechos mostram membros da equipe discutindo como o diretor não percebia sua sorte e mencionando rumores com conotação sexual. Uma funcionária comenta: “A maioria das redes é tão pró-Justin, e eu nem concordo com metade delas”, acrescentando que o apoio ao ator reflete um viés contra mulheres.

As mensagens também indicam que a equipe trabalhou para “derrubar” matérias negativas sobre Baldoni. Em uma conversa, uma funcionária celebra o impacto de uma reportagem no Daily Mail que atacava Blake Lively, recebendo elogios de outra colega: “É por isso que você me contratou, certo? Sou a melhor.”

O nome de Taylor Swift, amiga de Lively, também aparece. A equipe de RP discutiu plantar histórias sugerindo que tanto Blake quanto Taylor usavam o “feminismo como arma” para intimidar outras pessoas e alcançar seus objetivos.

Além disso, Justin Baldoni teria enviado diretamente para uma funcionária um print de uma thread no X (antigo Twitter) sobre Hailey Bieber ser acusada de bullying com outras celebridades, dizendo: “É disso que nós precisamos.”

O que diz Justin Baldoni?

Após a divulgação da notícia, a defesa de Justin Baldoni negou as acusações e afirmou que o texto foi criado como uma forma de “consertar reputação negativa” da atriz.

“É uma vergonha que a sra. Lively faça acusações tão sérias e que sejam categoricamente falsas… isso é mais uma tentativa desesperada de ‘consertar’ a sua reputação negativa, construída a partir de suas próprias declarações e ações”, afirmou.

De acordo com o portal Deadline, Justin Baldoni teve contrato cancelado pela agência WME, que cuidava da carreira do ator e diretor, ainda no sábado (21), após a divulgação do processo. A empresa também representa Blake e manteve o contrato com atriz.