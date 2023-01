É Bruno Motta No Piseiro!

Multi instrumentista, cantor traz para sua carreira solo toda a experiência da atuação na dupla sertaneja da qual fez parte

Irreverência, carisma e muita musicalidade! Bruno Motta vem para fazer a diferença no mercado fonográfico com todo seu talento e música boa!

Diversão, carisma, musicalidade e vontade de fazer cada vez melhor, são as qualidades e os desejos que colocaram este jovem cantor em sua nova jornada musical.

Bruno já tocou em bandas com variados estilos como pagode, bossa nova e sertanejo, e trouxe para sua carreira solo toda a experiência da atuação na dupla sertaneja de sucesso Marcos & Brunno, na qual fazia primeira e segunda vozes de forma alternada. Como multi instrumentista, executa bateria, percussão, violão e viola, instrumentos nos quais o baiano de Teixeira de Freitas mostra todo o seu gosto e talento musical.

Estilos musicais

Embora tenha em sua história experiências em diversos estilos musicais, foi no estilo regional no piseiro, forró e sertanejo raiz, que decidiu mostrar seu talento, para realizar seu novo trabalho profissional no mercado do entretenimento e do show business.

Detentor de uma entonação de voz mais grave, desenvolve uma performance diferenciada dos modelos normalmente encontrados no mercado fonográfico e apresenta um repertório diversificado com canções alegres e dançantes, com muito swing. Também possui canções autorais e parcerias, além de participar ativamente nos arranjos musicais de seu repertório, o que reforça o seu lado criativo.

Show traz inéditas e releituras

Seu show, além de músicas inéditas do novo projeto como #BEBA, #SENTA DIFERENTE e #SENTOU, JÁ ERA, traz releituras de sucessos da época da dupla, inclusive do DVD ao Vivo em Goiânia, e de canções de sucesso consagrado de outros autores, que demonstram a versatilidade com que ele transita entre diversos estilos de temas e levadas musicais.

A base do sucesso dos seus shows deve-se, além de seu repertório próprio com canções autorais e de compositores de renome, a um repertório variado com ritmos como piseiros, forrós e sertanejo de raiz, onde faz evoluções com a viola caipira, em clássicos da moda de viola. O comportamento extremamente alegre e espontâneo de interagir com o público em cada uma de suas apresentações, complementado com canções que tocam o coração das pessoas presentes aos seus shows, cria um elo de carinho e respeito, entre o artista e expectadores, que faz com que Bruno Motta surpreenda e encante a todos e seja novamente solicitado, por onde tem se apresentado.

Conheça Bruno Motta:

https://www.facebook.com/brunomottaofc?mibextid=LQQJ4d

https://instagram.com/brunomottaofc?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://youtube.com/@BrunoMottaOficial

[email protected]

Contato para shows: (73) 99990-7978