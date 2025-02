É fake news! Beneficiários do Auxílio Brasil não têm direito a indenização

Mais uma fake news tem circulado nas redes sociais nos últimos dias. Esta diz respeito ao direito a indenização paga pelo governo federal para beneficiários do extinto programa Auxílio Brasil.

O que a notícia falsa diz: o pagamento se deve ao suposto vazamento de dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) veio a público para desmentir esta informação.

Justiça determina retirada de fake news sobre indenização a beneficiários de programa social das redes

A notícia falsa afirmava que os usuários lesados tinham direito a receber indenização de R$ 15 mil;

Um link dentro direcionava para uma consulta sobre recompensas financeiras a receber da União;

No entanto, todas as informações contidas ali eram falsas;

A fake news foi amplamente divulgada inclusive pelo site do Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados Pessoais, Compliance e Segurança da Informação;

A Justiça Federal chegou a determinar a retirada do conteúdo das redes, sob pena de multa diária de R$ 5 mil.

Fake news afirmava que beneficiários do extinto programa Auxílio Brasil tinham direito a indenização (Imagem: JERO SenneGs/Shutterstock)

Como agir em caso de vazamento de dados

Em nota publicada no site do governo federal, a ANPD explica que, em caso de vazamento de dados e em sendo conhecida a fonte, o cidadão deve entrar em contato diretamente com as organizações controladoras das informações. Dessa forma, é possível confirmar se de fato houve a exposição e quais dados, especificamente, foram atingidos.

Neste casos, ainda podem ser solicitados esclarecimentos quanto à utilização dos seus dados pessoais, aos procedimentos de segurança e sobre possíveis vazamentos ou compartilhamento com outras organizações ou terceiros.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados veio a público para desmentir a informação divulgada (Imagem: ANPD)

Caso o usuário não receba estas respostas, ele pode apresentar petições à ANPD. É necessário apresentar comprovantes do contato prévio com o controlador, por meio do canal de atendimento disponível para essa finalidade, conforme orientações disponíveis neste link.

