É fit! Aprenda a fazer uma deliciosa barra crocante de chocolate

Receita

Acredite: receita usa poucos ingredientes e é uma ótima opção para quando bater a vontade de comer um docinho André Rochadel

12/03/2023 17:05, atualizado 12/03/2023 17:05

Getty Images

Segunda-feira está chegando. Se você quer algo saudável para começar a semana, mas sem abrir mão do doce ou de uma boa sobremesa, eis uma boa alternativa.

Receita

De dieta? 13 pratos fitness para provar em restaurantes famosos do DFEssa barrinha de flocos de arroz com chocolate amargo cabe na sua dieta e usa pouquíssimos ingredientes, além de ser fácil de preparar!

Confira a receita:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Metrópoles (@metropoles)

