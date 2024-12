É gamer? Então uma VPN também é para você! Saiba como jogar online com segurança!

As VPNs são muito importantes para quem quer ficar seguro na internet, mas elas também são úteis para quem joga online! Além de proteger sua navegação, elas ajudam a melhorar sua experiência no jogo.

Por exemplo, ataques DDoS podem ser um problema, principalmente quando um adversário irritado tenta derrubar sua conexão. Para isso, ele precisa descobrir seu endereço IP. Mas com uma VPN, seu IP fica escondido, o que dificulta muito esse tipo de ataque e deixa sua conexão mais segura.

Outro ponto chato são as limitações de dados. Alguns provedores podem diminuir a sua velocidade durante o jogo, o que é bem frustrante. A VPN resolve isso porque ela disfarça o que você está fazendo online, impedindo que sua conexão seja limitada ou bloqueada.

Surfshark tem ferramentas capazes de proteger sua privacidade online, como a VPN (Imagem: Divulgação/Surfshark)

E tem mais! Com uma VPN, você pode se conectar a servidores de outros países, fazendo com que o jogo pense que você está em outro lugar. Isso significa que você pode acessar servidores de outros locais e jogar, mesmo que o game não esteja disponível na sua região. Bem legal, né?

A nossa recomendação de VPN é a Surfshark. Ela está disponível para vários dispositivos, como Windows, Linux, MacOS, Android e iOS, então você pode usar em qualquer plataforma que preferir.

Se você quer jogar com mais liberdade, sem limitações e com mais segurança, a Surfshark é a escolha ideal para você! E, uma parceria especial do Olhar Digital, você pode assinar a Surfshark pagando a partir de R$ 10,99 por mês!

Quer mais segurança e privacidade? Conheça a VPN do Surfshark! Planos a partir de R$ 10,99 por mês!

