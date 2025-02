É hoje! Flamengo e Botafogo brigam pelo título da Supercopa em Belém

O grande embate entre Botafogo e Flamengo, pela Supercopa rei, é hoje, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém. A partida, que reúne os atuais vencedores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, é apresentada pelo BRB e será realizada pelo Metrópoles Sports.

Entre no clima do confronto e tire suas dúvidas com essas informações gerais:

Quando a bola vai rolar?

A Supercopa Rei será realizada no dia 2 de fevereiro, domingo, às 16h (de Brasília).

Onde será a decisão?

No Estádio Mangueirão, em Belém.

Compre seu ingresso aqui

Abertura dos portões

A abertura dos portões do Estádio Mangueirão será às 13h.

Show de abertura com a cantora Joelma

A cantora Joelma promete agitar o público durante o show de abertura da 8ª edição da competição. A paraense vai apresentar hits como Voando para o Pará, antes da bola rolar.

Ingressos para estacionamento

Os ingressos para o estacionamento no dia do jogo estão à venda. Os valores são de R$ 40 para motos, R$ 70 carros e R$ 120 ônibus ou vans. As vendas são realizadas neste link.

O que não pode levar ou usar no dia do jogo:

Sinalizadores;

Artefatos explosivos;

Capacetes;

Copos e similares;

Garrafas de todos os tipos;

Bandeiras maiores que 2mx2m;

Materiais que caracterizem manifestação de caráter político e similares;

Mastros;

Cigarro eletrônico;

Objetos que possam causar riscos, danos ou importunação ao público (sujeito a critérios da produção, segurança e do policiamento do local);

Guarda-chuva;

Carrinho de bebê;

Frascos de perfume;

Objetos pontiagudos.

Guarda-volumes

O evento não possui guarda-volumes e não se responsabiliza por nenhum item deixado no estádio.

Onde assistir?

O jogão entre Botafogo e Flamengo será transmitido pela TV Globo, na TV aberta, para todo o país, e pelo SporTV, na rede fechada.

Metrópoles Sports

Este será apenas mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e Paulista, além da Supercopa Rei. Foram confirmados 13 confrontos, em sete cidades.

Compre seu ingresso aqui

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic 1 x 0 Cruzeiro – 22/1 – Brasília

Vasco 2 x 0 Madureira – 23/1 – Manaus

Volta Redonda 0 x 2 Flamengo – 25/1 – Brasília

Madureira 0 x 0 Fluminense – 26/1 – Cariacica (ES)

Itabirito 1 x 4 Cruzeiro – 30/1 – Belo Horizonte

Vasco 2 x 2 Volta Redonda – 1º/2 – Cariacica (ES)

Botafogo x Flamengo (Supercopa) – 2/2 – Belém

Vasco x Fluminense – 5/2 – Brasília

Portuguesa x Flamengo – 5/2 – Uberlândia (MG)

Água Santa x Palmeiras – 9/2 – Brasília

Botafogo x Madureira – 9/2 – Cariacica

Inter de Limeira x Palmeiras – 12/2 – Uberlândia (MG)

Portuguesa x Corinthians – 16/2 – São Paulo