E no Brasil? Kia faz recall de 80 mil carros por motivo perigoso

A Kia anunciou um recall de mais de 80 mil carros do modelo Niro elétrico, híbrido e híbrido plug-ing. O motivo? Um dos airbags do banco do passageiro dianteiro pode não acionar durante uma colisão ou ser acionado aleatoriamente, sem necessidade.

O Niro também é vendido no Brasil, mas o problema vale apenas para as unidades fabricadas nos Estados Unidos.

Modelo é vendido no Brasil, mas, por ora, recall vale apenas para os EUA (Imagem: Kia/Reprodução)

Recall do Kia Niro

A Kia anunciou o recall de exatos 80.225 carros do modelo Niro nas versões elétrica, híbrida e híbrida plug-in de 2023 a 2025, mas fabricados entre 2022 e 2024.

O problema está no airbag do banco do passageiro dianteiro. Ele pode não ser acionado durante colisões ou ser acionado aleatoriamente durante a condução, podendo ferir o passageiro. A montadoraa ainda menciona a incapacidade de desligar o airbag quando for necessário usar uma cadeirinha infantil no banco.

Segundo a National Highway Traffic Safety Administration (Administração Nacional de Segurança Rodoviária) dos Estados Unidos, a causa do erro está na fiação debaixo do banco, mas apenas nos carros equipados com assento anual. Veja o que a administração escreveu:

O conjunto de fiação do assoalho abaixo do assento do passageiro dianteiro pode ser danificado, o que pode impedir que os airbags dianteiros e os cintos de segurança sejam acionados corretamente ou causar um acionamento não intencional do airbag de cortina lateral. Administração Nacional de Segurança Rodoviária

Modelo já passou por outros recalls (Imagem: Divulgação/Kia)

De onde são os Kia Niro envolvidos no recall?

O recall vale para os Estados Unidos. Dentro os modelos que serão recolhidos:

Quase 22 mil unidades são do Niro elétrico e foram fabricadas entre agosto de 2022 e dezembro de 2024;

Quase 50 mil são híbridos montados entre junho de 2022 e dezembro de 2024;

E quase 9 mil são modelos plug-in fabricados entre julho de 2022 e dezembro de 2024.

Leia mais:

O que os motoristas precisam fazer?

Segundo o InsideEVs, os motoristas com veículos dentro das especificações de data deverão agendar uma consulta em uma concessionária da marca, onde será feita uma vistoria na fiação do banco. Caso o problema seja detectado, a própria Kia deve consertar o problema.

Esse não é o primeiro recall do Kia Niro. Na verdade, é o terceiro. Em abril deste ano, a Administração recolheu quatro modelos vendidos nos Estados Unidos por problemas de parafusagem incorreta. Já em outra oportunidade, 200 carros na versão elétrica foram recolhidos por tratamento térmico inadequado da transmissão dianteira, que poderia quebrar sob carga.

O post E no Brasil? Kia faz recall de 80 mil carros por motivo perigoso apareceu primeiro em Olhar Digital.