‘É o mínimo’, diz Fernanda Lima sobre fama de habilidoso de Rodrigo Hilbert

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Se tem uma pessoa que não se impressiona com os múltiplos talentos de Rodrigo Hilbert, é Fernanda Lima, casada com o ator há 22 anos. Vira e mexe viraliza nas redes sociais alguma tarefa feita por ele, que ganhou a fama de habilidoso.

Mas, para Fernanda, o marido faz o mínimo. Ela comparou os elogios que ele recebe ao reconhecimento de mulheres que fazem as mesmas coisas.

“Só porque ele cozinha? Faz um crochezinho? Eu não posso jogar isso para cima porque qualquer mulher que fizer isso não vai estar fazendo mais do que a obrigação”, disse em participação no podcast RivoNews.

“Porque ninguém elogia uma mulher que faz, que mata galinha, que depena, cozinha. A gente tem milhões de brasileiras que fazem o que o Rodrigo faz, mas a gente não valoriza.”

Neste ano, Rodrigo Hilbert “revoltou a web” ao construir uma bicicleta para a filha mais nova, Maria Manoela. Ele também já fez uma montanha-russa, uma casinha de madeira para os filhos brincarem e uma ponte.

