É possível emagrecer rapidamente? Saiba como perder peso com saúde

Com a proximidade do verão, muitas pessoas buscam alternativas que proporcionem um emagrecimento rápido. Ao contrário do senso comum, para perder peso não é necessário adotar dietas restritivas e difíceis de manter: quem deseja emagrecer de forma definitiva, deve associar um plano alimentar balanceado aos exercícios físicos.

A perda de peso se associa ao déficit calórico, processo que acontece quando o consumo de calorias alimentares é menor do que se gasta diariamente. Nessa situação, o organismo utiliza reservas energéticas para realizar as atividades essenciais ao corpo.

Dicas para emagrecer

Segundo o nutrólogo especialista em emagrecimento, desempenho físico e distúrbios hormonais Neto Borghi, algumas dicas podem ser incorporadas na rotina para facilitar o emagrecimento. Confira as principais abaixo.

Foque na qualidade dos alimentos: priorizar alimentos naturais e integrais, ricos em nutrientes, em detrimento de produtos ultraprocessados, faz a diferença em um emagrecimento saudável.

priorizar alimentos naturais e integrais, ricos em nutrientes, em detrimento de produtos ultraprocessados, faz a diferença em um emagrecimento saudável. Ingira porções adequadas: controlar o tamanho das porções é fundamental para evitar o consumo excessivo de calorias.

controlar o tamanho das porções é fundamental para evitar o consumo excessivo de calorias. Evite pular refeições: manter uma rotina de alimentação regular, com pequenas refeições ao longo do dia, ajuda a controlar o apetite e a evitar exageros.

manter uma rotina de alimentação regular, com pequenas refeições ao longo do dia, ajuda a controlar o apetite e a evitar exageros. Hidratação: beber água regularmente é essencial não apenas para manter o corpo hidratado, mas também para facilitar a digestão e auxiliar no controle da fome.

