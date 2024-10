“É um ciclo que se fecha, mas não termina aqui”, diz Flávio após das eleições em Camaçari

O candidato à Prefeitura de Camaçari, Flávio Matos (União Brasil), fez uma declaração de agradecimento aos eleitores após a apuração completa dos votos do segundo turno das eleições, no qual não saiu vitorioso.

“Sou muito grato à confiança que foi depositada em mim durante todo esse período de campanha. As pessoas abraçaram o projeto, acreditaram e estiveram comigo até o fim, lado a lado, sem soltar a minha mão”, afirmou.

Embora não tenha sido eleito nesta sua primeira tentativa de ocupar o cargo de prefeito, Flávio afirmou que continuará a atuar pela cidade. “É um ciclo que se fecha, mas não termina aqui. Continuarei a caminhada e a luta para ver a minha cidade em destaque, com geração de emprego e renda, com grandes oportunidades de negócios, com a grandeza que ela merece”, disse.

“Seguiremos firmes e valorizando sempre a verdade e o compromisso com a população de Camaçari. Fizemos uma campanha linda, sem mentiras, sem ataques pessoais, sem jogo sujo. Saio de cabeça erguida e pronto para seguir com o projeto de uma Camaçari do futuro”, finalizou.