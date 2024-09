Ecap inova em Brasília com imóveis “prontos para mudar”

Mudar de casa pode ser um desafio. Depois de pegar a chave do novo imóvel, é necessário planejar a escolha dos móveis, da decoração, da organização, ou seja, há muitos detalhes antes de ter um lar com a sua cara.

E, para alguns, ainda pode ser uma fase bem demorada e estressante. Marcenaria mesmo, encontrar um bom profissional às vezes dá um grande trabalho; e não achá-lo pode resultar em trabalhos de má qualidade ou atrasos, por exemplo. No fim, os clientes se tornam reféns de custos e prazos, que quase sempre são um problema.

Como resposta a esse desejo de um lar livre de complicações, a Ecap Engenharia oferece apartamentos da Linha Design “prontos para mudar”, localizados no bairro Noroeste, o mais nobre e bem localizado de Brasília (DF).

E os imóveis “prontos para mudar” entregam aos novos moradores:

Armários Bontempo nos quartos, banheiros, cozinha, área de serviço e painel da sala. TV embutida na porta do armário da suíte master conforme apartamento decorado. Painel de espelho da suíte master. Forno e cooktop embutidos. Luminárias. Boxes, prateleiras de vidro dos nichos e duchas de teto nos banheiros. Acessórios de banheiros (papeleiras, toalheiros, duchas higiênicas, exceto assento sanitário). “São apenas quatro unidades prontas para mudar já, pois contam com armários, banheiros e cozinha equipados. Dessa forma, todo estresse e atrasos da entrega foram eliminados. O cliente só precisa entrar com seus móveis e bens pessoais.”

Rodrigo Nogueira, presidente da Ecap Engenharia

1 de 6

A Linha Design abre uma nova página no estilo de viver e investir em Brasília

Divulgação

2 de 6

Os apartamentos da Linha Design “prontos para mudar” estão localizados no Noroeste

Divulgação

3 de 6

Única e incomparável, a Linha Design reúne arte, sofisticação, altíssima qualidade construtiva e acabamentos impecáveis

Divulgação

4 de 6

Cada detalhe foi planejado para oferecer aos novos moradores um espaço já pronto para morar, com todos os acabamentos necessários para uma mudança sem preocupações

Divulgação

5 de 6

Os imóveis vêm com armários Bontempo nos quartos, banheiros, cozinha, área de serviço e painel da sala

Divulgação

6 de 6

Os banheiros já possuem boxes, prateleiras de vidro dos nichos e duchas de teto

Divulgação

A Linha Design da Ecap abre uma nova página no estilo de viver e investir em Brasília. São projetos disruptivos, concebidos a partir de conceitos contemporâneos diferenciados, em que todos se destacam pelo design próprio e exclusivo.

A inovação, a personalização das plantas, o emprego dos princípios da biofilia e as fachadas surpreendentes logo serão os novos marcos arquitetônicos do Noroeste e da cidade. Única e incomparável, a Linha Design reúne arte, sofisticação, altíssima qualidade construtiva e acabamentos impecáveis.

A Linha Design se destaca pela modernidade, praticidade e alto padrão. Cada detalhe foi planejado para oferecer aos novos moradores um espaço já pronto para morar, com todos os acabamentos necessários para uma mudança sem preocupações.

Os apartamentos são vazados com amplas janelas de correr que ampliam a incidência de luz solar e ventilação cruzada com boca de sala ampliada de 7,35 m. Além disso, eles têm um mundo de possibilidades, como, por exemplo, uma adega na sala e uma varanda integrada ao ambiente de estar.

My Design O My Design foi projetado para atender a pessoas de muito bom gosto que, sem abrir mão da praticidade, desejam viver num espaço maior e mais adequado às próprias necessidades e ao padrão de conforto e bem-estar de que elas precisam.

Os apartamentos My Design estão localizados na SQNW 303, bloco B. Todos estão entregues e prontos para receber os novos moradores. São 4 suítes com áreas que variam de 197 m² a 212 m².

Segundo Rodrigo Nogueira, presidente da Ecap Engenharia, o My não é apenas um nome, ele representa tudo aquilo que é seu. O seu estilo, o seu gosto, a sua personalidade e o seu jeito de bem viver.

Ele destaca, ainda, que tudo isso é a soma de praticidade, segurança e prazo curtíssimo para morar em um excepcional 4 suítes, vazado, no Noroeste.

De acordo com ele, o My Design é um empreendimento lindo, moderno e à frente do tempo. Para ele, todo esse conceito é um marco para o Noroeste.

O My Design ainda introduz conceitos requintados e inovadores e traz ambientes sociais que comportam os convidados do morador com todo o conforto: sala de estar e home theater com ambiente de varanda integrada e sala de jantar com espaço para mesa de até 12 lugares integrada a uma cozinha em ilha com uma excelente copa gourmet.



Todas as unidades têm um box privativo no subsolo para guardar de tudo um pouco ou até para montar uma adega.

1 de 5

Os apartamentos do My Design carregam um mundo de possibilidades, com um ambiente vazado

Divulgação

2 de 5

Design favorece a incidência de luz solar e ventilação

Divulgação

3 de 5

Apartamentos possuem armários de alto padrão nas suítes

Divulgação

4 de 5

Os apartamentos do My Design são práticos e elegantes

Divulgação

5 de 5

Planejado em cada detalhe, um dos diferenciais do empreendimento é garantir a entrega do imóvel com tudo pronto

Divulgação

High Design Além do My, a Linha Design conta com outro empreendimento: o High Design. Os apartamentos serão entregues ainda neste ano, sendo que alguns também seguirão a linha “prontos para mudar”, com toda praticidade e modernidade.

Diferenciais em cada detalhe Os prédios contam, ainda, com sistema de segurança com guarita blindada, monitoramento por câmeras instaladas e visualização via celular, leitor biométrico nos halls do pilotis, com opção de cartão, e elevador privativo com sistema de segurança e código de acesso (apenas o morador ou pessoas autorizadas poderão acessar o andar desejado).

A Linha Design também apresenta:

Brinquedoteca Espaço teen Playground Rampa de acesso aos subsolos de garagem Terraço descoberto com piscina climatizada e lounge Terraço com churrasqueira americana Fitness entregue equipado Sauna Car wash entregue com ferramentaria, aspirador de pó e calibrador de pneus Bicicletário com bancada para ferramentaria e exclusivo espaço cleanning Infraestrutura (tubulação seca) para carros elétricos em uma das vagas de cada unidade Os empreendimentos da Ecap Engenharia oferecem infraestrutura para replicar sinal de wi-fi nas áreas comuns do condomínio e sistema de geração de energia fotovoltaica, para redução de valor na conta de energia do prédio.

1 de 3

Os empreendimentos possuem sistema de segurança com guarita blindada, monitoramento por câmeras instaladas e elevador privativo com sistema de segurança e código de acesso

Divulgação

2 de 3

Os prédios da Ecap Engenharia oferecem infraestrutura para replicar sinal de wi-fi nas áreas comuns do condomínio

Divulgação

3 de 3

A linha também apresenta sistema de geração de energia fotovoltaica para redução de valor na conta de energia do prédio

Divulgação

My Design Site

Ecap Engenharia Site | Instagram