Economia baiana: Volume de serviços cresce 1,2% em agosto; atividades turísticas tem alta

Em agosto, o volume de serviços na Bahia, na comparação com julho, expandiu 1,2%, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS/IBGE), divulgada com análise da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

Nessa análise, cabe destacar que a Bahia cresceu acima da média nacional (-0,4%) e recuperou parte da perda contabilizada em julho (-0,1%). Esse resultado é confirmado pela melhora da confiança empresarial do setor de serviços para o mês analisado.

Na comparação com agosto de 2023, o setor cresceu 3,5%, variação superior à média nacional (-0,4%). Três das cinco atividades cresceram, com destaque para as atividades de Serviços prestados às famílias (12,3%), que contabilizou a variação mais expressiva, seguida pela atividade de serviços profissionais, administrativos e complementares (11,0%), depois serviços de informação e comunicação (3,6%). Por outro lado, outros serviços (-9,4%) e transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-1,0%) recuaram.

Na comparação entre janeiro e agosto de 2023, o setor avançou 1,1%. Duas das cinco atividades puxaram o volume de serviços para cima, com destaque para as atividades de serviços prestados às famílias (8,3%), que contabilizou a variação mais expressiva, seguida por Serviços profissionais, administrativos e complementares (3,0%).

Serviços de informação e comunicação (0,0%) apresentou estabilidade relativa. Por outro lado, duas das cinco atividades puxaram o volume de serviços para baixo: outros serviços (-4,7%), seguida por transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-0,9%).

Na comparação com o acumulado dos últimos doze meses ano, o setor expandiu 2,4%. Três das cinco atividades puxaram o volume de serviços para cima, com destaque para as atividades de Serviços prestados às famílias (7,2%), que apontou a mais expressiva variação positiva, seguida por serviços profissionais, administrativos e complementares (5,9%), depois serviços de informação e comunicação (4,5%).