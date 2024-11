Ed Gama grava vídeo em hospital e explica internação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O apresentador Ed Gama, 34, explicou em vídeo o motivo de sua internação em São Paulo.

Ed usou seu perfil no Instagram para comentar que foi hospitalizado após uma cólica renal, mas que recebeu alta na sexta-feira (15).

Em vídeo, ele aparece com touca e avental hospitalar e dança enquanto segura a haste do soro. Em seguida, aparece em casa. “A alta veio. Eu venci a pedra no rim”, afirmou.

Em outras imagens que publicou na rede social, Ed aparece segurando a pedra que foi retirada de seu rim. “De boas no hospital brincando de Pedra x Papel x Tesoura”, escreveu na legenda.

Alguns ex-BBBs comentaram a publicação dele, que apresentou um quadro no reality. “Que isso? Colocou o bundão pra jogo no feriado”, escreveu Giovanna Pitel. “Melhoras, nego. Fique bem”, afirmou Cezar Black.