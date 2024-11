Éden indica que chapa “petista” em 2026 seria um “sonho”, mas aponta que “vaidade não pode estar acima do projeto”

O presidente do PT na Bahia, Éden Valadares, refletiu sobre a possibilidade de uma chapa “só do PT” nas eleições de 2026. Segundo o líder, seria “um sonho” reeleger Jerônimo no governo do Estado e Jaques Wagner no Senado Federal, além de ter o atual ministro da Casa Civil Rui Costa no Senado.

“Mas qual o limite disso? Não estourar o grupo. A nossa vaidade, a de Rui, a de Wagner, a de Jerônimo, a minha ou a vaidade coletiva do PT não pode estar acima do projeto. Primeiro que o fundamental para nós é dar mais voto para Lula”, afirmou.

Durante entrevista ao programa Bahia Notícias no Ar, na Antena 1, Éden alegou que o maior orgulho do PT na Bahia é “ser o principal estado para Lula no Brasil”. “Sem a Bahia, Lula não seria presidente, em nenhuma das cinco vezes que o PT ganhou. Então, primeiro trabalhemos para dar mais votos para Lula, para alargar a votação de Lula na Bahia e ele aumentar sua base”.