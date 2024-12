Ederlane Amorim é reeleito e segue na presidência do Vitória da Conquista

Na noite da última quarta-feira (11), a Assembleia Geral do ECPP Vitória da Conquista foi realizada. No evento, Ederlane Amorim foi reeleito presidente do clube, por unanimidade, para o quadriênio 2025/2029.

Em conjunto, também foram incorporados e agora fazem parte do corpo diretor: Antonino Paulo Cardoso Lessa(proprietário da Tubos Kep), Carlos Renato e Higor Araújo.

Futuramente, será definida a composição do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, que vai atuar juntamente com a presidência na gestão do clube.

Atualmente, o Bode disputa a Segunda Divisão do Campeonato Baiano. Em 2024, a equipe terminou a competição na 6ª colocação após nove jogos, duas vitórias, quatro empates e três derrotas. No próximo ano, o time alviverde de conquista vai atuar na Série B novamente.